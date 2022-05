Carro é incendiado na frente de mecânica, em Jandaia do Sul

Da Redação

Veículo foi totalmente destruído pelo fogo, na madrugada desta terça (17)

Um veículo foi incendiado numa rua da Vila Rica, em Jandaia do Sul. O incêndio ocorreu na madrugada desta terça-feira (17) e teria sido criminoso. O carro estava em frente a uma mecânica.

Esse é o segundo caso de veiculo incendiado na cidade, de forma criminosa. Um outro caso foi atendido no final de semana, pelos Bombeiros Comunitários. Um Fiat Uno foi queimado, na rua 21 de abril, próximo a APAE. A princípio, o caso também foi incêndio criminoso.

Na madrugada desta terça (17), os bombeiros comunitários de Jandaia do Sul foram acionados para atender a ocorrência e, entendendo que o caso se tratava de um incêndio criminoso, chamaram a equipe da Policia Militar para os registros e procedimentos cabíveis.



A PM foi até a rua Luiz Maximiano, onde encontrou o veículo VW/Gol, com placas de Jandaia do Sul, totalmente destruído pelo fogo. Segundo relatos do morador da casa ao lado de onde estava o veículo estacionado na rua, durante a madrugada ele ouviu os latidos dos cachorros e ao se levantar para verificar, viu o carro em chamas, quando acionou a Defesa Civil.

O morador explicou que ele é mecânico e que o carro estava sob seus cuidados. Porém, sem espaço no quintal, deixou o veículo na rua. Conforme boletim da PM, o veículo encontra-se em situação regular em relação a documentação, sem débitos.