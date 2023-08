Carro é furtado de morador durante festa de aniversário de Kaloré

Siga o TNOnline no Google News

Durante a comemoração dos 62 de emancipação de Kaloré, no Vale do Ivaí, um morador que aproveitava a festa teve seu carro, VW Gol, furtado na noite de sábado (5), na Rua Pascoal Pianes, área central do município.

Segundo a vítima, ele deixou o veículo estacionado por volta das 22h30 e, após uma hora, retornou ao local e percebeu o furto. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na cidade, mas não encontraram o carro.

Informações sobre o paradeiro do veículo, de cor branca, com placas AKP1F17, podem ser repassadas à polícia pelo 190 ou 181.

Festa de Kaloré

A dupla Felipe e Falcão se apresentou neste sábado. Já para este domingo (6), o evento terá a presença do US Agroboy. Para saber mais sobre a festividade, clique aqui.

