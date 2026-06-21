Carro é encontrado sem as quatro rodas em estrada de Rio Bom

Um veículo modelo VW Gol foi encontrado sem as quatro rodas na manhã deste domingo (21), após ser deixado estacionado às margens da estrada que liga o município de Rio Bom (PR) ao distrito de Santo Antônio do Palmital. O motorista havia deixado o carro no local horas antes, devido a um problema no motor.

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Conforme o relato feito à Polícia Militar, o condutor seguia viagem por volta da meia-noite de sábado quando a falha mecânica ocorreu, impedindo que ele continuasse o trajeto. Impossibilitado de remover o automóvel de imediato, ele decidiu estacionar o Gol na beira da estrada, nas proximidades de propriedades rurais da região.

A intenção era retornar na manhã seguinte com um guincho para levar o carro até Apucarana. No entanto, ao chegar ao trecho no domingo, o proprietário encontrou o veículo já depenado. Os criminosos aproveitaram que o automóvel estava sozinho na rodovia e furtaram o jogo completo de rodas de aro 17.

A Polícia Militar registrou o caso no local e encaminhou as informações para a Polícia Civil, que conduzirá as investigações. As autoridades orientam que qualquer denúncia que ajude a identificar os autores ou a localizar as peças furtadas seja repassada de forma anônima pelo telefone 190.