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FURTO

Carro é encontrado sem as quatro rodas em estrada de Rio Bom

Motorista precisou deixar o veículo na via durante a madrugada devido a problemas mecânicos mas, ao retornar no dia seguinte, constatou o crime

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 16:11:04 Editado em 21.06.2026, 16:10:59
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Carro é encontrado sem as quatro rodas em estrada de Rio Bom
Autor Caso ocorreu na estrada que liga Rio Bom ao distrito de Santo Antônio do Palmital - Foto: Blog do Berimbau

Um veículo modelo VW Gol foi encontrado sem as quatro rodas na manhã deste domingo (21), após ser deixado estacionado às margens da estrada que liga o município de Rio Bom (PR) ao distrito de Santo Antônio do Palmital. O motorista havia deixado o carro no local horas antes, devido a um problema no motor.

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Conforme o relato feito à Polícia Militar, o condutor seguia viagem por volta da meia-noite de sábado quando a falha mecânica ocorreu, impedindo que ele continuasse o trajeto. Impossibilitado de remover o automóvel de imediato, ele decidiu estacionar o Gol na beira da estrada, nas proximidades de propriedades rurais da região.

A intenção era retornar na manhã seguinte com um guincho para levar o carro até Apucarana. No entanto, ao chegar ao trecho no domingo, o proprietário encontrou o veículo já depenado. Os criminosos aproveitaram que o automóvel estava sozinho na rodovia e furtaram o jogo completo de rodas de aro 17.

A Polícia Militar registrou o caso no local e encaminhou as informações para a Polícia Civil, que conduzirá as investigações. As autoridades orientam que qualquer denúncia que ajude a identificar os autores ou a localizar as peças furtadas seja repassada de forma anônima pelo telefone 190.

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furto de veiculos investigações criminais POLICIA MILITAR problemas mecânicos rodagens de carro VW Gol
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