Carro é atingido por trem em cruzamento ferroviário de Jandaia do Sul e motorista fica ferido

Acidente aconteceu no início da manhã desta terça-feira (7), no Trevo da Emater; motorista sofreu lesão no punho e foi levado ao Hospital

Um homem de 47 anos ficou ferido após o veículo que conduzia ser atingido por uma composição férrea no início da manhã desta terça-feira (7), no cruzamento ferroviário conhecido como Trevo da Emater, em Jandaia do Sul. A vítima foi socorrida pela Brigada Comunitária e encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana.

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Segundo as informações apuradas, a caminhonete atravessava a linha férrea quando foi atingida pelo trem. Com o impacto da colisão, o motorista sofreu uma lesão no punho esquerdo. Apesar do acidente, ele estava consciente durante o atendimento.

Equipes da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul prestaram os primeiros socorros no local e realizaram o encaminhamento da vítima para atendimento médico.

O cruzamento onde ocorreu o acidente, conhecido como Trevo da Emater, é considerado um dos pontos mais críticos da cidade. Ao longo dos anos, diversos acidentes envolvendo veículos e composições ferroviárias já foram registrados no local, aumentando a preocupação de moradores e motoristas que utilizam diariamente o trecho.

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As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.