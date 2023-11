Carro é atingido por trem e arrastado por cerca de 50 metros; vídeo

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais e nos grupos de mensagem mostra o momento em que uma câmera de segurança flagra um carro sendo atingido por um trem. O acidente foi registrado no início da noite desta terça-feira (28), em Mandaguari, no Vale do Ivaí, norte do Paraná.

continua após publicidade

De acordo com informações, o automóvel foi atingido pela locomotiva enquanto passava pela linha férrea na Rua Margarida de Oliveira Basseto. Pelas imagens é possível ver o momento em que o carro se aproxima dos trilhos e, aparentemente, tenta frear. A parte dianteira do veículo, no entanto, ficou em cima da linha e foi atingida pelo trem.

- LEIA MAIS: Vídeo mostra momento que lanchonete é furtada em Apucarana

continua após publicidade

No vídeo não é possível identificar marca e modelo do automóvel, mas ele foi arrastado por aproximadamente 50 metros até que a locomotiva por fim parasse. Apesar da gravidade do acidente, apurações indicam que o motorista não ficou ferido.

Assista: tnonline

Siga o TNOnline no Google News