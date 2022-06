Carro é arrastado por caminhão em acidente no Vale do Ivaí

Da Redação

A batida provou danos consideráveis ao carro. O motorista saiu ileso da colisão

Nesta quarta-feira (08), na cidade de Mauá da Serra, norte do Estado do Paraná, um motorista sofreu um acidente de trânsito na BR-376, rodovia que corta o município, ao tentar ultrapassar um caminhão. A vítima não sofreu ferimentos.

Conforme informações, o homem, identificado como Carlos Fernando Gonçalves, trafegava pela rodovia em direção ao seu local de trabalho, a SL Alimentos, quando foi fechado por uma carreta e atingido por um segundo caminhão.

A reportagem do Blog do Berimbau entrou em contato com Carlos e foi informada de que o motorista tentava ultrapassar o primeiro veículo de carga, quando o condutor o fechou, na tentativa de desviar de um cachorro que entrou na pista. Nesse momento, a vítima foi atingida na parte traseira do seu automóvel por outra carreta, com emplacamento de Curitiba.

O veículo, um Corolla na cor branca, foi arrastado por cerca de 100 metros pelo caminhão que vinha logo atrás. A batida provocou danos consideráveis ao carro. Veja como ficou o automóvel após a colisão:

fonte: Blog do Berimbau O Corolla, na cor branca, foi arrastado por cerca de 100 metros por uma carreta

Fonte: Informações do Blog do Berimbau.