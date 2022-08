Carro do Dnit é roubado durante assalto em Mauá da Serra

Da Redação

O Fiat Mobi do Denit foi recuperado ainda na noite de domingo, em Arapongas

Um Fiat Mobi, prata, que pertence ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi roubado em Mauá da Serra, na noite deste domingo (31), durante assalto a uma residência.

Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Mauá da Serra, o assalto ocorreu por volta de 20 horas, à residência, que fica no centro da cidade, na rua São Francisco. A vítima relata que estava dentro de casa e ouviu um barulho na garagem. Ao sair para verificar, foi rendida por um homem, armado com revólver, e que usava balaclava, aquelas toucas que cobrem a toda a cabeça e rosto.

O assaltante deu voz de assalto e teria feito perguntas sobre dinheiro e bens existentes na casa. O ladrão prendeu o rapaz na lavanderia enquanto vasculhou a casa em busca de objetos. Ele levou o celular, capacete, uma câmera digital, um notebook e seis cartões bancários, além do carro.

A vítima explicou que o carro, com adesivos do Dnit nas portas, pertence à empresa, onde o pai trabalha. O rapaz relatou aos policiais que um segundo elemento participou do assalto. Ele teria ficado do lado de fora durante todo o tempo, dando apoio à ação.

CARRO RECUPERADO

O Fiat Mobi foi recuperado ainda na noite deste domingo (31), logo depois das 23 horas, em Arapongas. O Copom repassou à equipe sobre a localização de um veículo Fiat Mobi, de cor prata, com alerta de furto e roubo. O rastreador do veículo foi acionado indicando a localização. No local, a equipe encontrou o veículo, que estava trancado. A PM fez contato com os responsáveis, que não conseguiram comparecer no local. A PM acionou um serviço de guincho e o veiculo foi rebocado até a 22a SDP, de Arapongas.



