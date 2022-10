Carro destrói muro e invade casa em Marilândia; motorista fica ferido

Da Redação

Um carro destruiu um muro e invadiu uma residência em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, na noite de quinta-feira (13), por volta das 20h30. O acidente foi registrado na Rua Paraná, na região do bairro Mutirão.

O carro invadiu a casa, danificando o muro e colidindo em um pilar da cobertura da frente e em um caminhão que estava estacionado.

O condutor do veículo, um Chevrolet Vectra, sofreu ferimentos e foi encaminhado para o Pronto Atendimento Médico (PAM) por uma ambulância do município. Ele estava sozinho no carro. Nenhum morador ficou ferido.

O motorista realizou o teste do bafômetro com a Polícia Militar, porém, foi constatado que ele não ingeriu bebida alcoólica. À polícia, ele afirmou fazer uso de medicamentos controlados para tratar de crises convulsivas.

