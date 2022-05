Carro destrói muro de residência em Ivaiporã e foge do local

Da Redação

A equipe da Polícia Militar (PM) registrou na madrugada deste domingo (29), um acidente de trânsito, onde um Fusca chocou-se com o muro de uma residência na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Jardim Ouro Preto, em Ivaiporã. O condutor do automóvel se evadiu do local e ainda não foi identificado.

Acionada pela central, por volta das 0h10, a equipe de serviço da PM se deslocou ao endereço e conversou com o solicitante.

Ele relatou à guarnição que estava dormindo quando ouviu um barulho e ao olhar pela janela viu que o muro de sua residência havia sido atingido por um Fusca metálico escuro, causando a queda do muro quase que por inteiro, e o carro rapidamente se evadiu.

A vítima então acionou a equipe para confecção do boletim, pois a residência é alugada, e para tentativa de localização do referido veículo.

As equipes efetuaram patrulhamento, porém sem êxito de encontrar o veículo.