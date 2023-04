Carro desgovernado invade residência em Cambira; motorista foi preso

Da Redação

Um motorista ficou ferido após atingir uma casa, na tarde deste sábado (8), na Avenida Itália, em Cambira, interior do Paraná. Conforme informações de testemunhas, o condutor do Chevrolet Opala Diplomata seguia pela via quando perdeu o controle da direção, ultrapassou o canteiro e invadiu a residência. Após ser conformada a embriaguez, ele foi preso pela autoridade policial.

O carro atingiu a parede da sala da casa que ficou totalmente destruída. No local moram uma idosa e sua neta, que por sorte não estavam no imóvel no momento do acidente. Por conta do ocorrido, a casa foi interditada.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e o condutor encaminhado ao Posto de Saúde Municipal para receber atendimento médico. Segundo a polícia, foi realizado o teste do etilômetro e constatado que o motorista estaria embriagado e trafegando em alta velocidade. O homem, que já consta com passagens pelos crimes de ameaça e maus-tratos a animais, foi preso e encaminhado para a delegacia de Apucarana.

As informações são do Cambira Notícias.

fonte: reprodução/Cambira Notícias Carro ficou destruído após acidente

