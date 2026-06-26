Carro derruba poste, deixa fiação exposta e motorista foge em Rosário do Ivaí

Acidente mobilizou a Polícia Militar e a equipe da concessionária de energia para isolar a área e conter os riscos de choque elétrico

Um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (25) mobilizou a Polícia Militar e equipes de manutenção após um automóvel colidir violentamente contra um poste de energia elétrica na Rua Sergipe, na área urbana de Rosário do Ivaí. O impacto foi tão forte que a estrutura foi derrubada, deixando cabos energizados caídos no meio da rua. O condutor abandonou o veículo e fugiu antes da chegada das autoridades.

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Ao chegarem ao local por volta das 22h, os policiais constataram que o carro sofreu danos de grande proporção. Testemunhas informaram à equipe que o motorista seria um homem conhecido na região apenas por um apelido, mas ele não foi localizado.

Devido ao risco iminente de acidentes e choques elétricos na população, a área foi imediatamente isolada. A empresa responsável pelo fornecimento de energia foi acionada e realizou os reparos emergenciais para cortar a corrente elétrica e eliminar o perigo na via.

Após o término dos trabalhos da equipe técnica, o automóvel foi guinchado e encaminhado ao pátio da Polícia Militar. Foram aplicadas as multas de trânsito cabíveis e o caso segue em investigação para identificar o condutor.