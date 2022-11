Carro de mulher desaparecida é encontrado próximo a ponte do Rio Ivaí

Da Redação

Há suspeita de que a mulher tenha pulado no rio

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da região de Maringá se encontram na ponte do Rio Ivaí na PR-323. No local, foi encontrado abandonado o carro de uma mulher, moradora na cidade de Terra Boa. Ela está desaparecida desde às 11 horas de terça-feira (15). Existe a suspeita de que a mulher tenha pulado no rio.

As buscas foram iniciadas pelos mergulhadores às 05h30. Ao mesmo tempo teve início varredura pela equipe da PM na área de mata próximo ao rio, com a ajuda de um cão farejador. Pela manhã, o cão farejador encontrou rastros em uma área alagada.

Familiares acompanham o trabalho e torcem para que ela seja encontrada com vida. Segundo informações da família, ela teria saído de casa para visitar a mãe que também mora em Terra Boa e desapareceu.

Ela não levou seu aparelho celular e ao anoitecer, o carro dela, um Fiat Toro foi localizado aberto e com a chave na ignição no acostamento da rodovia.

