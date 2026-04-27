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PR-445

Carro de Mauá da Serra se envolve em acidente e duas pessoas ficam feridas

Motorista e o passageiro foram socorridos por uma ambulância da concessionária que administra a via e encaminhados para o Pronto Socorro de Tamarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 07:04:57 Editado em 27.04.2026, 08:29:18
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Carro de Mauá da Serra se envolve em acidente e duas pessoas ficam feridas
Autor Carro ficou totalmente destruído após acidente - Foto: PRE

Uma jovem de 25 anos e um homem de 36 anos sofreram ferimentos leves após o carro em que estavam se envolver em um acidente na PR-445. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no final da tarde de domingo (26), por volta das 17h30, na altura do quilômetro 12 da rodovia, no trecho que liga Mauá da Serra a Tamarana.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (27) em Apucarana

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As vítimas viajavam em um Chevrolet Classic, com placas de Mauá da Serra. Após o acidente, a motorista e o passageiro foram socorridos por uma ambulância da Motiva Paraná, concessionária que administra a via, e encaminhados para o Pronto Socorro de Tamarana para receberem atendimento médico.

Um terceiro ocupante do veículo, um homem de 28 anos, não sofreu ferimentos. Segundo a polícia, ele já havia deixado o local do acidente quando a equipe chegou para registrar a ocorrência.

As circunstâncias exatas do acidente ainda são desconhecidas. De acordo com os policiais, não foi possível colher o depoimento da condutora no local para entender a dinâmica da batida, pois ela precisou ser rapidamente encaminhada à unidade de saúde. Pelo mesmo motivo, o teste do bafômetro não chegou a ser realizado.

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A via operou normalmente após o atendimento das vítimas.


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acidente Mauá da Serra PR-445 Segurança no Trânsito Tamarana
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