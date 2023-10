Carro de Arapongas e carreta de Borrazópolis se envolvem em acidente

Carro e carreta foram para as margens da rodovia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um acidente que envolveu um carro e uma carreta foi registrado na tarde deste sábado (14), por volta das 15 horas, na PR-453, em Borrazópolis, no Vale do Ivaí. A ocorrência ocorreu próximo ao trevo da Coamo, também conhecido como 'trevo da PR-272', que faz entroncamento com Cruzmaltina e Lidianópolis.

continua após publicidade

Segundo testemunhas, uma ultrapassagem irregular de um veículo teria provocado o acidente. Para evitar a batida frontal, um carro, conduzido por um motorista de Arapongas, e uma carreta de nove eixos, com placas de Borrazópolis, foram para fora da pista e tombaram às margens da rodovia.

-LEIA MAIS: Câmera mostra quadrilha furtando quatro carros de loja no Paraná; veja

continua após publicidade

A princípio, apenas o motorista do caminhão se feriu. Ele foi encaminhado por uma ambulância do Hospital Municipal de Borrazópolis, que não divulgou o estado de saúde da vítima.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local.

Siga o TNOnline no Google News