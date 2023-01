Carro da saúde de Borrazópolis capota entre Mauá e Ortigueira

Da Redação

Carro da saúde capotou entre Mauá da Serra e Ortigueira

O capotamento de um carro mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas, no começo da tarde desta quarta-feira (18). O acidente, segundo os socorristas, ocorreu na Serra do Cadeado, km 306, na rodovia BR-376, entre Mauá da Serra e Ortigueira.

Conforme a Secretária Municipal de Saúde de Borrazópolis, o veículo que capotou é do município de. Quem estava dentro era o servidor público, conhecido como Everaldo da Ambulância, que ficou levemente machucado, e sua esposa, que sofreu ferimentos mais graves.

Ela foi levada para Ortigueira, mas foi transferida pelas equipes para o Hospital da Providência. De acordo com testemunhas, o carro aquaplanou e capotou. A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local do acidente.

Com informações do Blog do Berimbau.