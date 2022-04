Carro da Saúde de Ariranha do Ivaí sofre acidente na PR-272

Da Redação

Um paciente que estava sendo encaminhado por um carro da Saúde de Ariranha do Ivaí para tratamento médico no Hospital Norte do Paraná (Honpar) em Arapongas, acabou ferido na manhã desta segunda-feira (14) em acidente na PR-272. A batida foi no trevo da Coamo, entre Borrazópolis e Cruzmaltina e envolveu o Ford K da Saúde de Ariranha do Ivaí e uma carreta.

De acordo com informações, o carro ao contornar o trevo para pegar a PR-453 e depois seguiriria pela Rodovia do Milho para Arapongas acabou atingindo uma carreta que trafegava pela preferencial na PR-272.

Uma ambulância de Cruzmaltina foi a primeira a chegar ao local e o paciente foi levado para Ivaiporã. Outros dois passageiros e o motorista do carro não tiveram ferimentos.

O helicóptero do SAMU chegou a ser acionado, mas devido ao mal tempo, não foi possível o deslocamento. A Polícia Rodoviária do posto Ubá do Sul e Guarda Municipal de Cruzmaltina, também prestaram atendimento.

* Com informações do Blog do Berimbau