Carro da saúde de Ariranha do Ivaí se envolve em acidente

Um acidente entre dois veículos foi registrado na noite de sexta-feira (3), em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, região Central do Paraná. Um dos carros envolvidos é veículo da Secretaria de Saúde de Ariranha do Ivaí. O acidente foi na PR-466 em frente ao Instituto Federal do Paraná (IFPR).

João Ferreira, motorista do Fiat Uno da contou que estava voltando para Ariranha do Ivaí, quando recebeu uma ligação para voltar a Ivaiporã, buscar um paciente. No retorno assim que passou o redutor de velocidade, em frente ao IFPR ocorreu a batida frontal contra uma camo.

João Ferreira e a passageira não se feriram com gravidade. Já o motorista da camionete, foi levado para o Hospital.

Equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. A Polícia Rodoviária Estadual também foi acionada.

* Com informações Blog do Berimbau