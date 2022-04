Carro da Prefeitura de Ivaiporã se envolve em acidente em Borrazópolis

Da Redação

Um Ford KA do Departamento de Esportes, da Prefeitura de Ivaiporã se envolveu em acidente de trânsito nesta segunda-feira (4) na PR- PR-453, na saída de Borrazópolis para Cruzmaltina. Apesar dos danos, o motorista não se feriu.

A batida foi com um caminhão com placas de Borrazópolis na altura do Bairro Lajeadão. Com a batida o carro rodou na pista e ficou atravessado no acostamento

A Polícia Rodoviária Estadual, posto Ubá do Sul, foi acionada.

As informações são do Blog do Berimbau