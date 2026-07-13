Carro com portas travadas e várias irregularidades é apreendido em Rosário do Ivaí

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Motorista sem CNH precisou sair pela janela durante abordagem. Segundo a PM, veículo tinha diversas irregularidades.

Um carro com várias irregularidades foi apreendido pela Polícia Militar (PM) no domingo (12), em Rosário do Ivaí. Segundo o boletim, o motorista não tinha CNH e precisou sair pela janela porque as portas do veículo não abriam.

A PM chegou ao VW Voyage após denúncias de manobras perigosas no distrito de Campineiro do Sul. Conforme a ocorrência, o veículo circulava com barulho de descarga livre e era acelerado bruscamente.

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Nada de ilícito foi encontrado durante a abordagem. O motorista afirmou que havia comprado o carro naquele dia e que o veículo apresentava falhas. Segundo a PM, o automóvel tinha pendências administrativas e várias irregularidades.

O boletim também relata um galão sobre o banco do motorista para injetar gasolina diretamente no motor. O carro foi apreendido e o condutor, após as autuações de trânsito, foi liberado.

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