Carro com placas de Apucarana bate contra árvore na Rodovia do Milho

A colisão deixou o Vectra bastante destruído

Um carro, modelo Chevrolet Vectra, com placas de Apucarana, bateu contra uma árvore às margens da Rodovia do Milho, na PR-170, entre as cidades de Borrazópolis e Novo Itacolomi, no norte do Paraná. O acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (22).

Uma equipe do Hospital Municipal de Borrazópolis foi acionada para atender o motorista, de 53 anos, que sofreu ferimentos na região do rosto, segundo os socorristas. A princípio, ele teria dormido no volante antes de bater contra a árvore.

O carro estava indo sentido a Novo Itacolomi quando aconteceu o acidente, que foi registrado próximo à Fazenda Pacaembu. A colisão deixou o Vectra bastante destruído. O socorro foi acionado por agricultores que estavam próximo ao local.

