Carro com mãe e filha capota em Cambira nesta manhã

Mãe e filha capotaram um carro na manhã desta segunda-feira (23) na Rodovia do Milho (PR-170), próximo ao trevo que dá acesso a Cambira, no Distrito de 7 de maio. O acidente envolveu um Chevrolet Cobalt.

As vítimas foram atendidas por uma equipe de socorro do município de Novo Itacolomi e encaminhadas para o hospital da Providência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para prestar apoio aos envolvidos. Conforme a PRF, o veículo trafegava sentido Novo Itacolomi, Apucarana, quando aconteceu o acidente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana chegou a ser acionada para atender ao acidente, porém, por motivos ainda não divulgados, a ocorrência foi cancelada e a guarnição retornou ao quartel. As causas do acidente serão investigadas.

