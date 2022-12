Carro com duas crianças cai em barranco, em Jandaia do Sul

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Samu, Defesa Civil e Bombeiros atenderam a ocorrência

Um carro com duas crianças e um adulto caiu em um barranco às margens da BR-376, em Jandaia do Sul, próximo ao trevo da Emater, na noite desta quinta-feira (22), por volta das 19 horas. Pai e filho ficaram feridos.

continua após publicidade .

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e atendeu os ocupantes que ficaram feridos. Um menino de 9 anos, que sofreu um corte na mão, foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.

-LEIA MAIS: Homem morre baleado em Jandaia do Sul; outros dois ficam feridos

continua após publicidade .

O motorista, de 32 anos, com ferimentos considerados moderados, de acordo com os socorristas, foi levado ao Hospital da Providência de Apucarana. A outra criança que estava no veículo não sofreu ferimentos.

O condutor teria perdido o controle em uma curva antes de cair no barranco.

A Defesa Civil de Jandaia e o Corpo de Bombeiros também foram ao local para dar apoio na ocorrência.

Siga o TNOnline no Google News