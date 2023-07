Carro com contrabando colide contra árvore e pega fogo no Vale do Ivaí

O motorista conseguiu pular para fora do carro

Foto por Blog do Berimbau

Foto por Blog do Berimbau

Foto por Blog do Berimbau

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma apreensão de cigarros contrabandeados e uma perseguição mobilizou agentes da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar do Paraná (PMPR), na manhã desta quinta-feira (6), por volta das 10 horas, no Vale do Ivaí.

continua após publicidade

A ocorrência foi registrada na rodovia PR-082, na região de Pouso Alegre, distrito do município de Jardim Alegre. A ação policial resultou na abordagem de um motorista que transportava cigarros contrabandeados do Paraguai.

-LEIA MAIS: Homem leva facada no ombro de amigo e diz que não foi intencional

continua após publicidade

Durante a tentativa de abordagem, o suspeito fugiu conduzindo o veículo pelas margens da pista. Ele teria invadido uma plantação e, quando chegou próximo a uma área de mata, acabou colidindo contra uma árvore, o que gerou um incêndio. Após a colisão, o autor abandonou o veículo.

Até o momento desta publicação, não haviam informações se o homem foi capturado pelos policiais militares. A reportagem do site TNOnline entrou em contato com as autoridades e aguarda retorno.

Equipes de apoio de destacamentos da região foram acionadas para auxiliar na ocorrência. O Corpo de Bombeiros também foi chamado. Em breve mais informações.

Siga o TNOnline no Google News