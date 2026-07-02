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VEÍCULO IRREGULAR

Carro com aparência de viatura da PM é recolhido pela polícia em Jardim Alegre

Motorista disse que comprou o veículo em um leilão de viaturas desativadas da Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 12:36:06 Editado em 02.07.2026, 12:36:02
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Carro com aparência de viatura da PM é recolhido pela polícia em Jardim Alegre
Autor Sede da 6ª Companhia Independente, em Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado/Arquivo

Um carro com aparência de viatura da PM foi recolhido pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (1º), em Jardim Alegre. A equipe encontrou o veículo durante patrulhamento e fez a abordagem porque o automóvel tinha características semelhantes às de uma viatura oficial.

Segundo a PM, a abordagem aconteceu na Rua Orquídea e foi acatada pelo motorista. Durante a fiscalização, o condutor informou que comprou o Renault Fluence em um leilão de veículos desativados da Polícia Militar do Paraná.

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Após a vistoria, os policiais constataram irregularidades no veículo. Por isso, o automóvel foi recolhido ao pátio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), em Ivaiporã.

Ainda conforme a corporação, o motorista recebeu autos de infração com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As notificações foram emitidas por conduzir veículo com alteração das características e pelo estepe apresentar desgaste abaixo do limite permitido pelo indicador TWI.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Código de Trânsito Brasileiro infrações de trânsito Jardim Alegre leilão de veiculos POLICIA MILITAR Renault Fluence
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