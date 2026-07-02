Carro com aparência de viatura da PM é recolhido pela polícia em Jardim Alegre
Motorista disse que comprou o veículo em um leilão de viaturas desativadas da Polícia Militar
Um carro com aparência de viatura da PM foi recolhido pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (1º), em Jardim Alegre. A equipe encontrou o veículo durante patrulhamento e fez a abordagem porque o automóvel tinha características semelhantes às de uma viatura oficial.
Segundo a PM, a abordagem aconteceu na Rua Orquídea e foi acatada pelo motorista. Durante a fiscalização, o condutor informou que comprou o Renault Fluence em um leilão de veículos desativados da Polícia Militar do Paraná.
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Após a vistoria, os policiais constataram irregularidades no veículo. Por isso, o automóvel foi recolhido ao pátio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), em Ivaiporã.
Ainda conforme a corporação, o motorista recebeu autos de infração com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As notificações foram emitidas por conduzir veículo com alteração das características e pelo estepe apresentar desgaste abaixo do limite permitido pelo indicador TWI.
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