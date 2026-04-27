Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
ENTRE CAMBIRA E JANDAIA

Carro capota na BR-376 e duas crianças são ejetadas

Bebê de 4 meses sofreu TCE grave; acidente ocorreu entre Cambira e Jandaia do Sul

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 10:17:00 Editado em 27.04.2026, 10:16:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Carro capota na BR-376 e duas crianças são ejetadas
Autor Foto: Vitor Flores/ TNOnline

Um grave capotamento foi registrado na manhã desta segunda-feira (27) na BR-376, no trecho entre Cambira e Jandaia do Sul, no norte do Paraná. No veículo, um Volkswagen Gol, estavam uma mulher e duas crianças, que foram ejetadas durante o acidente e ficaram feridas.

- LEIA MAIS: Carro de Mauá da Serra se envolve em acidente e duas pessoas ficam feridas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo as primeiras informações, o automóvel seguia no sentido de Cambira para Jandaia do Sul quando, ao passar por uma curva nas proximidades do início do contorno de Jandaia do Sul, a motorista perdeu o controle da direção e o carro capotou.

As duas crianças foram arremessadas para fora do veículo durante o capotamento. Uma delas, um bebê de apenas 4 meses, sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. A outra criança também ficou ferida, assim como a mãe, que estava no automóvel.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente para prestar atendimento às vítimas no local. Após os primeiros socorros, elas foram encaminhadas para unidades de saúde da região. O estado de saúde atualizado da mãe e da outra criança ainda não foi divulgado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inicialmente, havia a informação de que as crianças utilizavam bebê conforto e cadeirinha de segurança, porém a confirmação de que ambas foram ejetadas deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas.

Carro capota na BR-376 e duas crianças são ejetadas
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Carro capota na BR-376 e duas crianças são ejetadas
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente automobilístico BR 376 Capotamento investigação de acidentes resgate de vítimas segurança infantil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV