Carro capota na BR-376 e duas crianças são ejetadas

Um grave capotamento foi registrado na manhã desta segunda-feira (27) na BR-376, no trecho entre Cambira e Jandaia do Sul, no norte do Paraná. No veículo, um Volkswagen Gol, estavam uma mulher e duas crianças, que foram ejetadas durante o acidente e ficaram feridas.

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Segundo as primeiras informações, o automóvel seguia no sentido de Cambira para Jandaia do Sul quando, ao passar por uma curva nas proximidades do início do contorno de Jandaia do Sul, a motorista perdeu o controle da direção e o carro capotou.

As duas crianças foram arremessadas para fora do veículo durante o capotamento. Uma delas, um bebê de apenas 4 meses, sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. A outra criança também ficou ferida, assim como a mãe, que estava no automóvel.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente para prestar atendimento às vítimas no local. Após os primeiros socorros, elas foram encaminhadas para unidades de saúde da região. O estado de saúde atualizado da mãe e da outra criança ainda não foi divulgado.

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Inicialmente, havia a informação de que as crianças utilizavam bebê conforto e cadeirinha de segurança, porém a confirmação de que ambas foram ejetadas deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas.

Foto: Vitor Flores/ TNOnline Foto: Vitor Flores/ TNOnline





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