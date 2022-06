Da Redação

A Defesa Civil e o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados na madrugada deste sábado (11) após um Volkswagen CrossFox capotar na rodovia que liga as cidades de Jandaia do Sul e Bom Sucesso, no Vale do Ivaí.

Após as chegadas das equipes, o motorista não se encontrava e não havia ninguém no local.

O veículo, que estava abandonado às margens da pista, tem placas de Bom Sucesso.