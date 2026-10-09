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Carro capota em rodovia entre Lunardelli e São João do Ivaí durante chuva

Pai, mãe e filho ocupavam o veículo no momento do acidente, que foi registrado nesta sexta-feira (09)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Carro capota em rodovia entre Lunardelli e São João do Ivaí durante chuva
Autor Carro capotou e foi parar em meio à vegetação às margens da rodovia - Foto: Reprodução Blog do Berimbau

Um carro ocupado por uma família de São José dos Pinhais capotou na tarde desta sexta-feira (9) no trecho rodoviário que liga os municípios de Lunardelli e São João do Ivaí, no Paraná. O motorista perdeu o controle da direção durante a chuva que atingia a região no momento do acidente, fazendo com que o automóvel Fiat saísse da pista e parasse com as rodas para cima em meio à vegetação às margens da rodovia.

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Apesar da gravidade do capotamento e dos danos materiais no veículo, o condutor saiu praticamente ileso. Sua esposa e o filho do casal, que também viajavam no carro, sofreram ferimentos leves e precisaram de assistência médica. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de São João do Ivaí foi acionada e prestou os primeiros socorros às vítimas no local, confirmando que nenhum dos ocupantes apresentava lesões graves.

As informações são do Blog do Berimbau.

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acidente de carro assistência médica Capotamento chuva no Paraná Samu São José dos Pinhais
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