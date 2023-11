Carro capota e mais de 160 kg de droga são apreendidos na região

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) apreendeu mais de 160 kg de droga na tarde desta quinta-feira (2) após um carro que tentou fugir de uma abordagem capotar na estrada rural do Distrito de Dinizópolis, em Cruzmaltina, no acesso a Porto Ubá.

continua após publicidade

O veículo, um GM Astra, com placas de Palotina-PR, foi apreendido. O motorista foi preso e encaminhado para a delegacia de Faxinal. Segundo a polícia, ele não obedeceu a ordem dos policiais militares e empreendeu uma fuga que acabou em um capotamento em meio a um lago na área rural.

-LEIA MAIS: Ciclone e frente fria provocam novas tempestades no Paraná; veja

continua após publicidade

A ação contou com apoio de equipes policiais de Faxinal, Borrazópolis e Ivaiporã.

Foram apreendidos 161 kg de maconha e 336 gramas de cocaína. Os entorpecentes teriam sido carregados em Guaíra e estariam sendo levados à região de Londrina.

O criminoso seria de Umuarama-PR. Ele foi preso e deve responder pelo crime de tráfico de drogas.

Com informações do Jornal Repórter do Vale

Siga o TNOnline no Google News