Carro capota e deixa três pessoas feridas entre Jandaia e Mandaguari

Um grave acidente foi registrado no fim da tarde deste sábado (14), na BR-376, entre Jandaia do Sul e Mandaguari. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas, entre elas, uma criança.

Conforme informações das equipes de socorro um Chevrolet Onix, com placas de Jandaia do Sul, era ocupado por um casal e uma criança, e seguia sentido Mandaguari quando capotou em uma curva.

fonte: Reprodução/Jandaia Online

Foram acionadas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e um helicóptero para socorrer as vítimas. Ainda segundo os bombeiros, o caso mais grave foi encaminhada pelo aeromédico para um hospital de Maringá e as demais foram encaminhadas ao Hospital da Providência, em Apucarana.

fonte: Reprodução/Jandaia Online

ACIDENTES EM MADAGUARI

De acordo com os bombeiros de Mandaguari, outros dois capotamentos foram registrados ao mesmo tempo, um na PR-444 e outro na região rural do município.

