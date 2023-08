Carro capota após ser atingido por outro veículo em Ivaiporã

O Honda Fit que provocou o acidente se evadiu do local

Na noite de sexta-feira (04), por volta das 20h15, a Polícia Militar foi acionada em atendimento a um acidente de trânsito envolvendo dois veículos. A batida foi na Rua Placídio Miranda, na Vila João XXIII, em Ivaiporã

No local em contato com o solicitante, ele relatou aos policiais que estacionou seu carro, um Fiat Uno Mille em frente ao Bar do Sadi para comprar uma Coca-Cola, e logo depois ouviu o barulho da colisão.

Quando olhou viu um Honda Fit cinza que colidiu com seu carro e o jogou para cima da calçada. Com o impacto o Uno capotou e também atingiu o portão de uma residência.

O Honda Fit que provocou o acidente se evadiu do local. O solicitante disse que sabia quem poderia ser, mas preferiu não relatar, afirmando que procuraria a Polícia Civil na segunda-feira.

