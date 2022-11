Carro capota após batida em Ivaiporã e duas pessoas ficam feridas

Da Redação

O acidente de trânsito foi por volta das 13 horas e envolveu um VW Gol que capotou, após colidir contra um Monza

Duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar, na terça-feira (8), na Av. Ladislao Gil Fernandez, nas proximidades do Posto Catuaí, em Ivaiporã.

Conforme a Polícia Militar (PM), o acidente de trânsito foi por volta das 13 horas e envolveu um VW Gol que capotou, após colidir contra um Chevrolet Monza. Ambos os veículos seguiam sentido centro a PR-466, quando houve a colisão.

As vítimas que estavam no Gol, a motorista e o passageiro, tiveram ferimentos leves. Eles foram atendidos pelos socorristas do Siate/Corpo de Bombeiros e posteriormente encaminhados ao hospital.

O motorista do Monza saiu ileso, ele não possuía habilitação, de acordo com os militares. Diante deste fato, o Monza foi liberado no local para condutor devidamente habilitado.

O Gol foi guinchado ao pátio do Detran que fica junto a sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).

Não havia nenhuma pendência de documentos dos veículos envolvidos.

A Polícia Militar (PM) também realizou levamento no local do acidente. As causas do acidente estão sendo apuradas.

