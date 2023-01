Carro capota após bater em ônibus entre Bom Sucesso e Jandaia do Sul

Da Redação

Carro invadiu uma plantação de soja e capotou

Um homem, de idade ainda não informada, ficou ferido após acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (5), na BR-369, trecho entre Bom Sucesso e Jandaia do Sul, no norte do Paraná.

Informações preliminares de pessoas que presenciaram o acidente, dão conta que o veículo de passeio fazia uma ultrapassagem quando se deparou um outro veículo seguindo na contramão.

Para evitar a colisão, o motorista precisou recuar e acabou atingindo a traseira de um ônibus que seguia na mesma direção que ele. Após a batida, o veículo invadiu uma plantação de soja e capotou.

Socorristas da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para desencarcerar a vítima que ficou presa entre as ferragens. O motorista foi levado ao hospital de helicóptero. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o quadro de saúde.

A Polícia Rodoviária Federal deve apurar as circunstâncias do acidente.

