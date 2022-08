Carro cai dentro de rio no PR, motorista é resgata pelos bombeiros

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente foi na madrugada desta quarta-feira (24), em Francisco Beltrão

Um carro caiu dentro do Rio Lonqueador no cruzamento da Rua Brasília com a Av. Paraná no bairro Vila Nova, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O acidente foi na madrugada desta quarta-feira (24).

continua após publicidade .

Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão foi acionado por volta de 01h55. No local foi constatado que a motorista de 42 anos, conduzia um GM/Cruze, perdeu o controle e passou reto indo parar dentro do Rio Lonqueador.

Ela foi resgatada e recebeu os primeiros socorros pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos leves.

continua após publicidade .

Com informações PP News.

Siga o TNOnline no Google News