Carro cai dentro de rio em estrada rural de São João do Ivaí

O acidente foi no Rio da Bulha e ocorreu por volta das 19h30 de quarta-feira (01)

O motorista de um GM/Onix branco perdeu o controle do veículo na estrada da Água da Glória, na zona rural de São João do Ivaí, e acabou caindo dentro do Rio da Bulha. O acidente ocorreu por volta das 19h30, desta quarta-feira (1º).

Conforme informações do Canal HP, de São João do Ivaí, a estrada estava bastante escorregadia e o carro deslizou antes de entrar na ponte de concreto, saindo pela lateral. O motorista não se feriu não há informações se haviam outras pessoas dentro do veículo, somente que não houve nenhum ferido.

O veículo e o motorista não são de São João do Ivaí. A informação é que estaria ocorrendo um evento em uma propriedade, o qual a vítima era convidada. Internautas comunicaram que o carro ainda não foi retirado do local até o momento.

