Carro bate em veículo estacionado, e motorista é preso por embriaguez

Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante em Ivaiporã, na noite de sábado (25). De acordo com a Polícia Militar (PM), ele era condutor de um carro que bateu em outro veículo estacionado na Av. Brasil. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 21h45, a equipe foi chamada para atender um acidente de trânsito envolvendo um VW/Gol que colidiu na traseira de um GM/Cobalt que estava estacionado.

No atendimento à ocorrência, a polícia realizou teste do bafômetro no motorista do Gol que estava em visível estado de embriaguez, conforme a PM, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica, sendo aferido 0,74 mg/l.

Sendo então dada voz de prisão ao condutor, ele foi encaminhado a 54ª DRP para as providencias que o fato requer. O Gol foi recolhido ao pátio da 6ªCIPM e o GM/Cobalt liberado para proprietária no local.