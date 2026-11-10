Carro bate em veículo de concessionária no acostamento e deixa dois feridos na BR-376

Duas pessoas ficaram feridas após um carro colidir contra um veículo de apoio da Motiva Paraná na tarde de segunda-feira (9), na BR-376, em Marilândia do Sul. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 16h25, no quilômetro 266 da rodovia, e mobilizou equipes de resgate para o atendimento às vítimas.

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Segundo os levantamentos da PRF, um Renault Logan bateu na traseira de uma picape Chevrolet Montana que estava estacionada no acostamento. O veículo da concessionária estava devidamente sinalizado, prestando suporte a uma equipe que realizava o serviço de roçagem nas margens da pista. Com a força do impacto, a Montana foi arremessada contra uma encosta e capotou, enquanto o Logan rodou e parou sobre a via.

Os dois ocupantes que estavam no automóvel sofreram ferimentos e receberam os primeiros socorros ainda no local do acidente. Na sequência, as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico na cidade de Apucarana. Não há informações sobre feridos entre os trabalhadores da concessionária.

A partir desta ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o alerta de segurança aos motoristas que trafegam pelas rodovias da região. A corporação orienta que, ao notar a presença de equipes de manutenção ou obras, os condutores devem obrigatoriamente reduzir a velocidade e redobrar a atenção. O respeito à sinalização e a manutenção de uma distância segura dos trabalhadores e dos veículos estacionados no acostamento são medidas fundamentais para evitar tragédias e garantir a segurança de todos.