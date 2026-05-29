Carro bate em poste na madrugada e é encontrado abandonado em Ivaiporã

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Um carro bateu em um poste e foi encontrado abandonado em Ivaiporã na madrugada desta sexta-feira (29). O acidente aconteceu na Avenida Brasil, no Centro da cidade. Segundo a Polícia Militar, o motorista deixou o local antes da chegada da equipe.

A ocorrência foi registrada às 4h17, após acionamento do Copom. A informação indicava que um veículo havia colidido contra um poste.

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Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram um Fiat Palio abandonado. Não havia ocupantes no veículo nem qualquer responsável presente no local, o condutor havia se evadido antes da chegada dos policiais

Diante da situação, o carro foi removido por um guincho e encaminhado ao pátio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).

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