Carro bate em moto e motorista foge do local sem prestar socorro

O acidente foi registrado pela PM no início da noite

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um acidente de trânsito foi registrado no começo da noite de sexta-feira (15), por volta das 19 horas, no cruzamento da Rua Antônio Garcia da Costa com a Rua 31 de Março, centro da cidade de Faxinal.

continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) atendeu ocorrência que envolveu uma moto Shineray preta e um automóvel Chevrolet/Celta branco, que se evadiu do local sem prestar socorro ao motociclista que ficou ferido.

LEIA MAIS: Mulher chama a polícia e alega que foi ameaçada com faca pelo ex

continua após publicidade

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram os primeiros socorros e devido à gravidade encaminharam a vítima ao Hospital Juarez Barreto.

A Polícia Militar registrou o acidente e iniciou buscas pelo condutor do carro envolvido na colisão, porém, até o momento o autor não foi localizado

Siga o TNOnline no Google News