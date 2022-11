Carro bate em árvore e dois homens morrem na PR-272 em Faxinal; veja

Da Redação

Dois homens morreram após acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (31), na PR-272, em Faxinal, norte do Paraná. As vítimas estavam em um carro que bateu de frente com uma árvore, por volta das 15h40, nas proximidades do Pop Motel, na saída para Mauá da Serra.

Edson Machado, de 38 anos, e Cláudio Ferreira, de 47 anos, ocupavam um Chevrolet Monza, com placas de Faxinal, que atingiu violentamente uma árvore às margens da rodovia. Segundo consta na Carteira Nacional de Habitação (CNH), Edson seria morador de Faxinal, e Cláudio é natural de Grandes Rios.

As equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também estiveram nesta tarde de segunda (31) no local do acidente. Os órgãos responsáveis irão investigar as causas da colisão.

Veja o vídeo:

