Carro barulhento é apreendido com motorista sem CNH em Grandes Rios

Um escapamento excessivamente ruidoso levou a Polícia Militar a apreender um carro na tarde de sábado (31), na região central de Grandes Rios (PR). Durante a fiscalização, os policiais constataram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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O caso ocorreu na Avenida Brasil. A equipe realizava um patrulhamento de rotina pela cidade quando notou um Fiat Palio Fire emitindo um barulho muito acima do normal, problema geralmente causado por alterações no escapamento.

Ao parar o veículo e checar as informações no sistema, a polícia confirmou a falta de habilitação do condutor e verificou que o carro estava com pendências administrativas, com o licenciamento atrasado. O motorista estava acompanhado de um passageiro e, durante a revista, nada de irregular ou ilícito foi encontrado com a dupla.

O carro foi recolhido ao destacamento da Polícia Militar do município para as medidas cabíveis. Os ocupantes do veículo foram liberados no local após a abordagem.