Carretinha com seis banheiros químicos se desprende de veículo e atinge muro em Faxinal

Ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira na Rua dos Dominicanos; responsável pelo transporte assumiu os prejuízos no local

Uma carretinha carregada com seis banheiros químicos se desprendeu do veículo que a rebocava, desceu uma ladeira desgovernada e atingiu o muro de uma propriedade na tarde desta terça-feira (10), no centro de Faxinal. O acidente inusitado ocorreu na Rua dos Dominicanos, pouco depois das 16 horas, e terminou sem vítimas, resultando apenas em danos materiais.

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A equipe policial foi acionada via telefone celular para comparecer ao local e registrar o sinistro de trânsito. Chegando ao endereço, os agentes confirmaram a dinâmica do acidente e constataram que não houve qualquer tipo de ilicitude ou gravidade maior, tratando-se de uma falha no engate do reboque durante a descida da via.

A situação foi resolvida rapidamente no próprio local do incidente. O responsável pelo veículo de transporte e pelos banheiros químicos assumiu a culpa pelo desprendimento da carga e se prontificou, de imediato, a arcar com todos os custos financeiros para o reparo do muro atingido. Diante do acordo amigável, os policiais orientaram ambas as partes envolvidas e confeccionaram o Boletim de Ocorrência Unificado (B.O.U) para oficializar a resolução do caso.