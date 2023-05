Carreta tomba sobre veículo e mulher morre na PR-466

Da Redação

Caminhão tombou sobre carro na PR-466

Um gravíssimo acidente aconteceu no início da noite desta segunda-feira (8), na PR-466, em Manoel Ribas, na região central do Paraná. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão teria tombado sobre um carro.

O acidente ocorreu por volta das 18h30, na saída do trevo de Manoel Ribas sentido ao município de Pitanga.

Uma mulher que estava no carro morreu no local do acidente. Uma criança foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Manoel Ribas.

O motorista do carro ficou preso nas ferragens e está sendo resgatado pela equipe dos Bombeiros e dos agentes da Defesa Civil da cidade. O motorista do caminhão não se feriu.

Ocorrência em andamento

