Carreta tomba na BR-376 entre Mauá e Ortigueira; Samu foi acionado

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta foi registrado neste sábado (16) em um trecho da BR-376, entre Mauá da Serra e Ortigueira, no Paraná. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceram ao local para prestar atendimento à ocorrência.

O motorista do veículo de carga perdeu o controle em uma curva, situada no quilômetro 314, e acabou tombando. A carreta Volvo contém placas de Curitiba, capital do estado.

Até o momento desta reportagem, a Polícia Rodoviária Federal não divulgou mais informações sobre o ocorrido, mas, inicialmente, os danos foram materiais, sem registros de feridos graves.

Mais detalhes em breve.

