Carreta tomba na BR-376 e motorista fica preso às ferragens

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o tombamento de uma carreta. O acidente aconteceu no Km 293 da BR-376 em Mauá da Serra, no final da manhã desta sexta-feira (1º). O motorista, de 41 anos, ficou preso às ferragens.

Conforme a PRF, os Bombeiros de Apucarana foram chamados para socorrer o condutor. Apesar do tombamento, a rodovia não precisou ser interditada. A carreta estava carregada com pó de serra.

A cabine do caminhão ficou completamente destruída. De acordo com os Bombeiros, foram mais de duas horas de trabalho para resgatar o condutor. Ele sofreu ferimentos nas pernas, foi medicado e levado de Helicóptero do Samu para o Honpar em Arapongas.

Ainda de acordo com os Bombeiros, para o resgate, foram necessários seis militares e três viaturas, além do apoio da PRF e aero médico.