Carreta tomba em São Pedro e deixa seis pessoas feridas

Na manhã deste domingo (6), uma carreta de trator tombou e deixou seis pessoas da mesma família cerca de 14 quilômetros de estrada de chão da cidade de São Pedro do Ivaí.



Conforme informações do Portal do Tossinha, o motorista da carreta perdeu o freio e acabou batendo em um veículo com nove pessoas de uma mesma família. Seis das vítimas, quatro crianças e cinco adultos, com ferimentos leves. Apenas uma mulher que estava no carro sofreu uma fratura na perna e precisou ser encaminhada para um hospital de Maringá pelo aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Defesa Civil também esteve no local para prestar os primeiros socorros às vítimas.