Carreta tomba e obstrui trecho da BR-376, em Mauá da Serra

O acidente foi registrado neste sábado

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi mobilizada para atender um acidente de trânsito em um trecho da BR-376, entre os municípios de Mauá da Serra e Ortigueira, norte do Paraná, na manhã deste sábado (15).

Uma carreta tombou e obstruiu o km 326 da rodovia. Além disso, parte da carga que o veículo transportava ficou espalhada pela pista.

As informações iniciais dão conta de que não há vítimas graves no local do acidente.

Até o momento, não se sabe o que ocasionou o tombamento do veículo, mas a PRF foi ao local para auxiliar no tráfego. Equipes de resgate também foram acionadas para ajudar a remover a carreta da rodovia e normalizar o trânsito.





continua após publicidade .

