Carreta tomba após atropelar pedestre de 64 anos em Novo Itacolomi

Uma carreta Scania tombou após atropelar um pedestre de 64 anos durante a tarde deste domingo (24) em Novo Itacolomi, no Vale do Ivaí. O acidente aconteceu na PR-170, na altura do km 137. Tanto o motorista, de 37 anos, quanto o pedestre ficaram feridos.

Por conta do acidente, ambos os envolvidos foram encaminhados ao Hospital da Providência para receber atendimento. O motorista teve ferimentos leves e o pedestre ferimentos médios.

Após o atropelamento, a carreta, que carregava placas de MDF, tombou na margem direita da pista e deixou a carga espalhada pela rodovia. Até o momento do fechamento desta matéria, não há informações se o homem que foi atropelado, cruzava a rodovia ou foi atingido pelo veículo no acostamento.

