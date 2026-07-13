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PARANÁ ROSA

Carreta Saúde da Mulher inicia atendimentos em Cambira nesta terça-feira (14)

Atendimentos serão realizados mediante agendamento prévio e beneficiarão não apenas as moradoras de Cambira, mas também de outras regiões

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 20:41:29 Editado em 13.07.2026, 20:41:22
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Carreta Saúde da Mulher inicia atendimentos em Cambira nesta terça-feira (14)
Autor Unidade ficará instalada no Calçadão Municipal - Foto: Divulgação

Cambira (PR) receberá a Carreta Saúde da Mulher, que ficará instalada no Calçadão Municipal entre os dias 14 e 25 de julho. Os atendimentos serão realizados mediante agendamento prévio e beneficiarão não apenas as moradoras de Cambira, mas também mulheres dos municípios da região. A ação integra, pelo segundo ano consecutivo, as atividades do Paraná Rosa, programa estadual voltado à prevenção e ao diagnóstico precoce de doenças que afetam a saúde feminina.

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Durante o período de atendimento, a unidade móvel oferecerá gratuitamente mamografias, ultrassonografia de mama, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia de tireoide, coleta de exame citopatológico (Papanicolau) e, como novidade nesta edição, teleconsultas médicas. Os exames são fundamentais para a identificação precoce de doenças, aumentando as chances de tratamento e recuperação, além de promover mais qualidade de vida às mulheres.

A prefeita Ana Lúcia destacou a importância da iniciativa para o município e para toda a região. “Sabemos que a prevenção salva vidas, e oferecer exames gratuitos e de qualidade é uma forma de cuidar das nossas mulheres com respeito, atenção e responsabilidade. Além de atender a população de Cambira, teremos a satisfação de receber mulheres de diversos municípios da região, fortalecendo a saúde pública regional. Convido todas que foram agendadas a aproveitarem essa oportunidade. Cuidar da saúde é um gesto de amor consigo mesma e com toda a família”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Bruno César, reforçou a importância da participação da população feminina. “A chegada da Carreta Saúde da Mulher representa uma grande oportunidade para ampliar o acesso aos exames preventivos e facilitar o diagnóstico precoce de diversas doenças. Nosso objetivo é aproximar esses serviços da população e incentivar que as mulheres mantenham seus cuidados com a saúde em dia. Convido todas as mulheres que já realizaram o agendamento a comparecerem no dia e horário marcados. As interessadas também podem procurar a Unidade de Saúde do seu município para obter informações. Prevenir é sempre o melhor caminho para uma vida mais saudável”, ressaltou.

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A Carreta Saúde da Mulher faz parte do Paraná Rosa, campanha criada em 2019 pelo Governo do Estado para incentivar o autocuidado e ampliar o acesso aos exames preventivos. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Paraná deverá registrar, em 2026, cerca de 3.650 novos casos de câncer de mama e 790 casos de câncer do colo do útero. O diagnóstico precoce é um dos principais fatores para aumentar as chances de cura e, nos casos confirmados, o tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da rede estadual de atenção oncológica.

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cancer de mama diagnóstico precoce exames preventivos parana rosa saúde da mulher Teleconsultas Médicas
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