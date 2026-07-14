Carreta Saúde da Mulher faz exames e consultas gratuitas em Cambira a partir desta terça

A estrutura ficará instalada até o dia 25 de julho com atendimentos divididos entre os períodos de 14 a 18/07 e 21 a 25/07 no Calçadão Municipal

A Carreta Saúde da Mulher chegou nesta terça-feira (14) ao município de Cambira, no Vale do Ivaí. A estrutura ficará instalada até o dia 25 de julho com atendimentos divididos entre os períodos de 14 a 18/07 e 21 a 25/07 no Calçadão Municipal, na Avenida Canadá, nº 80, no centro da cidade.

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O serviço itinerante ofertará mamografias, exames citopatológicos (papanicolau) e ultrassonografias (mama, transvaginal e tireoide), além de consultas médicas presenciais e por telemedicina. O objetivo da ação é o rastreamento de alterações clínicas e o diagnóstico precoce.

Nesta parada, os atendimentos serão voltados para as moradoras de Cambira e também para as mulheres dos municípios de Sabáudia, Jandaia do Sul, Bom Sucesso, Marumbi e Novo Itacolomi.

Na unidade móvel, a mamografia de rastreamento é indicada para a faixa etária de 40 a 74 anos. Já a coleta de material do colo do útero para exame citopatológico (papanicolau) é voltada para mulheres de 25 a 64 anos. A estrutura também oferece mamografia diagnóstica e exames de ultrassonografia (transvaginal, mamas e tireoide), além de orientações gerais sobre promoção de saúde e autocuidado.

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Todos os atendimentos são agendados previamente pelas equipes de gestão municipal para garantir a organização e a agilidade no acesso aos serviços de saúde.