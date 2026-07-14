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Carreta “Saúde da Mulher” espera atender 2 mil mulheres em Cambira

Os exames começaram nesta terça-feira (14) e seguem até o dia 25 de julho

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 16:27:33 Editado em 14.07.2026, 16:27:27
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Carreta “Saúde da Mulher” espera atender 2 mil mulheres em Cambira
Autor A unidade móvel do programa Paraná Rosa está instalada no calçadão de Cambira - Foto: Divulgação

A Carreta Saúde da Mulher está instalada no calçadão de Cambira e começou a atender mulheres de onze cidades nesta terça-feira (14). Até o dia 25 de julho, a meta é receber até duas mil mulheres de Bom Sucesso, Cambira, Jandaia do Sul, Marumbi, Novo Itacolomi, Califórnia, Kaloré, São Pedro do Ivaí e Rio Bom, que são municípios ligados à 16ª Regional de Saúde de Apucarana, além de Astorga e Marialva.

-LEIA MAIS: Carreta Saúde da Mulher faz exames e consultas gratuitas em Cambira a partir desta terça

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A unidade móvel do programa Paraná Rosa - dirigido pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) em parceria com a Volkswagen -, está instalada no calçadão de Cambira. A abertura dos trabalhos aconteceu no início da manhã de hoje (14), com a presença do diretor da 16ª RS, Paulo Vital; da prefeita de Cambira, Ana Lúcia de Oliveira; e técnicos da Regional de Saúde.

Paulo Vital agradeceu as mulheres que agendaram seus exames na Carreta Saúde da Mulher. “Trata-se de importante programa estruturado e colocado em prática no governo Ratinho Junior, por meio da primeira-dama do estado, Luciana Saito Massada, e da Sesa, na gestão do ex-secretário de estado da saúde, Beto Preto, que agora atua como deputado federal”, lembrou Vital. Ele acrescentou que o programa segue atendendo em todas as regiões do Paraná, sob a direção do secretário de estado da saúde, Cesar Neves, obtendo excelentes resultados.

A prefeita Ana Lúcia de Oliveira manifestou sua satisfação por Cambira ter sido indicada para receber este programa que serve de exemplo para o Brasil. “Celebramos uma ótima parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, cumprindo todas as necessidades para receber a estrutura e os profissionais de saúde, que irão atender as mulheres da região nos próximos dez dias”, citou Ana Lúcia.

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O programa percorre todas regiões do estado, para ofertar gratuitamente mamografias, ultrassonografias (mama, transvaginal e tireoide), preventivo (papanicolau) e teleconsultas médicas. A estrutura ficará instalada em Cambira até o dia 25 de julho com atendimentos divididos entre os períodos de 14 a 18 de julho, e de 21 a 25 julho, no calçadão de Cambira. O objetivo da ação é o rastreamento de alterações clínicas e o diagnóstico precoce.

“Na unidade móvel, a mamografia de rastreamento é indicada para a faixa etária de 40 a 74 anos. Já a coleta de material do colo do útero para exame citopatológico (papanicolau) é voltada para mulheres de 25 a 64 anos. A estrutura também oferece mamografia diagnóstica e exames de ultrassonografia (transvaginal, mamas e tireoide), além de orientações gerais sobre promoção de saúde e autocuidado”, informa a enfermeira obstetra, Sabrina Kuniczki, da 16ª Regional de Saúde de Apucarana.

Todos os atendimentos são agendados previamente pelas equipes de gestão municipal e necessitam de pedido médico, visando garantir a organização e a agilidade no acesso aos serviços. A equipe da Carreta da Saúde da Mulher é composta por dois enfermeiros, dois médicos e dois radiologistas.

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